Antalya'da fırtına yıktı- geçti, altgeçitler suyla doldu (2)

\'KIYAMET GİBİ BİR ŞEYDİ\'

Kemer\'e bağlı Kuzdere Mahallesi\'ndeki oturdukları evin çatısı motosikletlerinin üzerine düşen Dilber Aker, \"Fırtına akşamdan başladı diyebilirim. Gittikçe şiddetlendi. Saat 04.00 civarında kıyamet koptu zannettim. Dünyanın sonu gelmiş gibi bir şey hissettim. Dışarı çıktım, komşularıma bir bakayım ne olmuş ne bitmiş diye. Bizim evin çatısından düşen şeyler sanki bomba gibi yağıyordu. Ağaçlar devrildi. Ondan sonra evin çatısı uçtu. Bizim motosiklet, arabamızın üzerine çok sayıda şey düştü\" dedi.

\'HORTUM ÇIKTI, ÇATIYI UÇURDU\'

Kuzdere Mahallesi Karataş Caddesi\'ndeki evinde eşi ve 5 yaşındaki oğluyla yaşayan Akif Uçarmak (35), gece evlerinin çatısının uçtuğunu anlattı. Uçarmak, \"Saat 03.00 sıralarında şiddetli yağmur başladı. Doluya çevirdi. Uyumadık, bekledik. Saat 04.00 civarında rüzgar şiddetini artırdı. Ailem bir odada yatıyordu, ben de diğer odada yatıyordum. Saat 04.30- 05.00 sıralarında hortum çıktı. Önce yatak odasındaki çatıyı uçurdu. Daha sonra da diğer odayı uçurdu. Hemen ailemin yanına koştum, onları aşağı aldık. Ev kullanılamaz hale geldi. Elhamdülillah bu kadarla kurtulduk. Aşağıda ailem oturuyor, abimler oturuyor. Onların yanında kalacağız çatıyı onarana kadar. Devletten en azından çatımızın onarılmasını istiyoruz. Başka bir talebimiz yok. Allah kimsenin başına vermesin. Ölüm olmadı, sağlıklıyız Allah\'a şükür. Ailemde ufak tefek çiziklerin haricinde herhangi bir yaralanma olmadı Allah\'a şükür\" diye konuştu.

730 DEKARLIK ALANDA ZARAR

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Antalya genelinde şu ana kadar 730 dekarlık tarım alanının zarar gördüğünü söyledi. Nazif Alp, sabah saatlerinden itibaren ilçelerdeki ziraat odaları ve muhtarlarla telefonla görüştüğünü belirterek, fırtına ve yağış sonrası hasar tespiti yapmaya çalıştıklarını aktardı. En fazla zararın 500 dekarla Finike ilçesinde olduğunu belirten Alp, “Alanya\'da 150, Kaş\'ta 3 köyde toplam 50, Aksu ilçesindeki Fatih mahallesinde de 30 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğünü tespit ettik\" dedi.



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