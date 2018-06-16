Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (4)

BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN TARIM ALANLARINDA İNCELEME

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Göven, \"Dolu ve fırtına meyve bahçelerine, seralara, araçlara, evlerin çatılarındaki güneş enerjili su ısıtma sistemlerine zarar verdi. Ağaçlar yollara devrildi. Afetin teselli verici yönü can kaybımızın olmayışıdır. Mal telafi edilir; ama halkımızın can güvenliğine zarar gelmesin. Allah, bu tür afetlerden korusun\" dedi.

İlçe sakinleri ise dolunun büyük taneler halinde yağdığını belirterek, çok korktuklarını ve evlerine kaçtıklarını söyledi. ​Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı hasar tespit çalışmasının ardından zararın boyutunun belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan dolu sonrası ilçe merkezine kısa süreliğine elektrik verilemedi. Hasar oluşan enerji nakil hatları tamir edildikten sonra şebekeye elektrik verilmeye başlandı.

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