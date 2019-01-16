Antalya'da fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Aksu ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi alabora oldu. Çayda dubalar üstünde duran bir restoran da 1,5 kilometre ileriye sürüklendi.

Aksu ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmurun ardından fırtına çıktı. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kundu Çayı üzerinde bulunan balıkçı tekneleri zarar gördü. Çayın kıyısında bekleyen 6 tekne fırtına nedeniyle alabora olurken, iskeleler de hasar gördü.

Çay üzerinde dubalar üzerinde bulunan bir restoran, dalgalarla yaklaşık 1,5 kilometre ileriye sürüklendi. Restoran, denize 50 metre kala kıyıda durdu. Tekne sahipleri gece boyunca kıyıda kalarak tekneleri için mücadele etti. Sabah saatlerinde dinen fırtına sonrası tekne sahipleri büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarılması için çalışma başlattı.

​\'CEHENNEMİ YAŞADIK\'

Bahadır Malkoç (46) fırtına nedeniyle denizin içeriye girdiğini söyledi. İskelelerin dalgalara dayanamadığını dile getiren Malkoç, bu fırtınada 6 teknenin battığını aktardı. Buranın taşkın sahası olduğunu aktaran Malkoç, buna yönelik çalışma yapıldığını, ancak çayın denizle buluştuğu noktada dalgakıran olmadığını kaydetti. Malkoç, \"10 senedir burada böyle bir şey görmedik. Dün akşam cehennemi yaşadık. Bir tane sağlam iskele kalmadı\" dedi.

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