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Antalya'da 'FETÖ' operasyonu; havalimanı müdürü dahil 5 kişi gözaltında

Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi

03 Nisan 2017 16:52

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 'FETÖ' operasyonunda aralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yücel Bulut'un haberine göre, Gazipaşa’da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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