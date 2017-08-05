Antalya'da 'faytonlar kaldırılsın' eylemi

Antalya'da, faytona koşulan bir atın aşırı sıcak ve susuzluktan ölmesinin ardından hayvanseverler, turist gezdirilmesi amacıyla kullanılan faytonların kaldırılması için eylem yaptı. Eyleme, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, hayvan hakları dernekleri ile CHP İl Gençlik Kolları üyeleri destek verdi. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, faytonların kaldırılmasını isteyerek slogan attı. Yoldan geçen vatandaşların da desteğini alan eylemciler adına konuşan hayvan hakları aktivisti Üner Muslukçu, bir atın ortalama ömrünün 25 yıl olduğunu, ancak faytona koşulanların sadece 2 yıl yaşadığını söyledi.

Doğal olmayan yollardan ölen bu atların yerine hemen yenilerinin koşulduğunu belirten Üner Muslukçu, "Gerek Hayvan Koruma Kanunu, gerekse belediyelerin ilgili mevzuatlarında açık hükümlere yer verilmesine rağmen insanlar ve maalesef ki idari merciler kanun hükümlerini yok sayarak hayvanlara zulmedilmesine göz yumuyor" dedi.

“Faytonculuk yasaklansın”

Taleplerinin 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' olmadığını kaydeden Muslukçu, "Nostalji ve turizmin bir unsuru olarak pazarlanan, zulüm ve sömürü sistemiyle ayakta duran faytonculuk derhal yasaklanmalıdır" dedi.

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu adına konuşan avukat Alev Ersan ise atların faytona koşulmasının doğalarına aykırı olduğunu söyledi. Faytona koşulan bir atın geçen pazartesi günü aşırı sıcak ve susuzluktan öldüğünü hatırlatan Alev Ersan, atın ölümünden sorumlu faytoncu ile diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Grup, açıklamanın ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.