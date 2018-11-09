Antalya'da faytonlar kaldırılıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kalekapısı\'nda hizmet veren faytonların kaldırılacağını söyledi. Türel, \"Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi\'nin Kasım ayı devam meclisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yönetti. Mesliste 14 gündem maddesi görüşüldü. Balbey Mahallesi\'ndeki düzenleme konusundaki bir gündem maddesi görüşülürken Menderes Türel, Antalya\'da sıkça tartışılan konular arasında yer alan Kalekapısı\'ndaki faytonlarla ilgili açıklama yaptı. Türel, \"Ben Antalya\'nın aynı zamanda turizm çeşitliliğine katkı sağlayan faytonlarımızın turizme hizmet vermesi açısından sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için bir yıldır çalışıyorum. 17 fayton ve bunları çalıştıran gariban kardeşlerimiz var. Bunlar evine ekmek götürmek için gayret ediyor. Biz bunlara atlar olmadan bir araç teminine gidelim ve bu kardeşlerimizi de mağdur etmeyelim diye uğraştık ama Türkiye\'de buna benzer akülü fayton üreten bir tek firma var. Fiyatı araba fiyatından iki misli daha yüksek. Biz belediye olarak, uygun bir fiyat olsaydı, verelim çalıştırsınlar diyecektik ama bu ciddi bir bütçe gerektiriyor\" diye konuştu.

AKÜLÜ FAYTONLAR GELECEK

Akülü faytonları belediyenin üretmesi konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Türel, bu anlamda da iyi bir netice alamadıklarını kaydetti. Türel, \"Dün akşam itibarıyla kararımızı verdik. Burada çalışan kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyet içerisine sokmadan sorunu çözeceğiz. Faytoncu kardeşlerimizi sokakta bırakmayacak şekilde, ileride akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o vakte kadar bu faytonların Antalya\'da hizmet vermesine gerek bir hayvansever, gerekse çevre etkileşimi açısından kaldırmayı planlıyoruz. Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz\" dedi.

CHP\'li Reşat Oktay ise faytonların kaldırılmasına karşı çıktı. Oktay, \"Akülü faytona katılmıyorum. Yeni bir düzenleme yapılması taraftarıyım ama kaldırılmasına karşıyım. Kestirip atmak yerine yeni bir proje geliştirelim\" ifadelerini kullandı.



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