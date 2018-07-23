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Yaşam

Antalya'da fabrika yangını

Çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor

23 Temmuz 2018 19:33

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde  poliüretan köpük üreten  bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle  yangın çıktı.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 

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