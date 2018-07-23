Antalya'da fabrika yangını

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde poliüretan köpük üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.