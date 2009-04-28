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Yaşam

Antalya'da ev yangını

28 Nisan 2009 03:24

Antalya'da tarihi evlerin bulunduğu mahalledeki yangında üç katlı bir ev kullanılamaz hale gelirken, bir itfaiye eri hafif yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Balbey Mahallesi'ndeki üç katlı ahşap binanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tüm binayı etkisi altına aldı.

Çevre binaları da tehdit eden yangın Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla söndürülebildi.

Bu arada yangın sırasında evde bulunan 80 yaşındaki Ferit Aydın'ın vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yangın Şube Müdürü Selçuk Özgür, 13 itfaiye aracı ve 45 kişilik ekiple müdahale ettikleri yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirtti.

Yangına müdahale sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eri olay yerinde tedavi görürken, dumandan etkilenen 2 kişi Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, yangın başlamadan bir süre önce eve gelen ve ayrılan genç bir kadının arandığını bildirdi.

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