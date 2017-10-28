Antalya'da En Film Ödülü Çin'e gitti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin sinemadaki en uzun soluklu festivali 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde \'En İyi Film\' ödülünü Çinli yönetmen Wen Qi\'nun yönettiği \'Melekler Beyaz Giyer\' filmi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, 2016 Expo Kongre Merkezi\'ndeki ödül töreniyle son buldu. Sanatçıların da katıldığı 21 Ekim\'deki kortejle başlayan festival, bu akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Ulusal bölümün kaldırıldığı ve sadece uluslararası olarak devam eden festivalde 2\'si Türk, 8\'i yabancı, 10 film ödül için yarıştı. Ödül töreni öncesi beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan yürüyerek salona girdi. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1964 yılından bu yana yapılan festivalin, gelecek yıllarda uluslararası boyutu daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ve Türkiye\'nin yüz akı olacağını kaydetti. Sinemanın kendi içinde tüm sanatları barındıran bir sanat dalı olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, \"Sinema ortaya koyduğu dille, insanların gönül coğrafyalarını, insanların bakışlarını çok güzel yansıtan en önemli sanat alanlarından birisidir. Bu festivalin oluşmasında emeği olan bütün sanatsever arkadaşlarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'SİNEMAYA DESTEK 190 MİLYON DOLARA ULAŞTI\'

Bakanlık olarak Türkiye\'de sinema ve film sektörüne önemli destekler verdiklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, “Türkiye\'de 2002 yılında, 1 yılda üretilen film sayısı sadece 9\'du. 2016 yılı itibari ile üretilen yerli film sayısı 135\'tir. Bakanlık, sinema destekleriyle Türkiye\'nin sinema endüstrisine destek vermeye devam edecektir, bu bizim milli bir vazifemiz, milli bir sorumluluğumuzdur. Türkiye\'de sinema endüstrisine verilen destekler önceki dönemle kıyaslandığında 35 kat artarak 190 milyon dolara çıkmıştır. Son 6 yılda Türkiye, yerli filmlerin seyredilme oranı bakımından Avrupa birincisidir\" dedi.

\'YILLIK DİZİ HACMİ 350 MİLYON DOLAR\'

Festivallerle Türkiye\'nin film endüstrisinin uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeye geldiğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Filmlerin yanı sıra dizilerde de başarıya doğru gidiyoruz. 140 ülkede Türk dizileri onuyor. Dizilerimiz büyük bir endüstri haline gelmiş, yıllık hacmi 350 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bundan sonra sıçramak, seviyemizi uluslararası alanda ciddi bir rekabet edebilirlik seviyesine çıkarmak hepimizin görevidir. Bu tür festivaller Türkiye\'nin uluslararası arenada rekabet edebilmesinin önünü açacaktır.\"

YENİ SİNEMA YASASI GELİYOR

Sektörün bütün temsilcileri ile mutabakat niteliğinde oluşturulan Yeni Sinema Yasası\'nın Başbakanlığa sevk edileceğini belirten Numan Kurtulmuş, \"Oradan da parlamentoya gelerek, Türk sinemasının ciddi şekilde desteklenmesi sağlanacaktır. Sinema Yasası, Türk film endüstrisi için hayati devrim niteliğindeki bir adımdır. Böylece film endüstrisine verilen destekler artacağı gibi, sadece yerli film üretenlere değil, yabancı yatırımcıların da yatırım yapmalarının önü açılacak, teşvik edilecektir. Artık Türkiye geldiği nokta ile uluslararası alanda son derece film platoları yapabilecek noktadadır\" şeklinde konuştu.

SİNEMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİ KALMAYACAK

İstanbul\'da sanatçılarla, \'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi\' başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, “İstanbul dahil olmak üzere birçok ilimizin öğrencilerin sinemaya gitmediğini anladık. Bu projeyle şehirlerimizde öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak istedik. Bu çerçevede bu yıl 1 milyon öğrencimizi sinema ile buluşturacağız\" dedi.

70 BİN SEYİRCİ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de Antalya halkının geleneksel korteje katılımının olağanüstü olduğunu söyledi. Tarihinde görülmemiş kalabalıkla caddelerinin kortej için dolduğunu beliren Türel, festival hakkında şu bilgileri verdi:

\"Her gün 11 bin sinemaseveri ağırladık. Festival süresi sürecinde 70 binden fazla insan geldi, 33 bin kişi 42 filmi izledi. Dünya ve Türk sinemasının ustaları, büyük yönetmenler, yapımcılar, genç sinemacılar festivalde buluştu. 168\'i yurtiçinden olmak üzere bin 600 sinemacı Antalya\'ya geldi. Çocuk Bölümü\'nde 6 bin çocuk sinema ile buluştu. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için sinema ve mutfak bölümünde ünlü şefler kendilerine özgü lezzetleri sinemaseverlerle buluşturdu. Festivali dünyanın en önemli festivallerinden biri hale getirmek için Film Forum başarısını gösterdi. \'Belediye başkanı festivalle uğraşır mı\' eleştirilerini saygı ile karşılıyorum. Festivali özel sektör yapsaydı, daha mutlu olurdum. Ama ben de geleneği korumak ve festivali uluslararası boyuta taşımak zorundayım.\"

TÜREL\'İN SÖZLERİNE BÜYÜK ALKIŞ

Menderes Türel, geçen seneki töreni 15 Temmuz şehitlerine adadıklarını, bu seneyi ise Cumhuriyetin kurucuları ve Mustafa Kemal Atatürk\'e ithaf ettiklerini söyledi. Salondaki Türel\'in bu sözlerini uzun süre alkışladı.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Melekler Beyaz Giyer (Vivian Qu Çin)

En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Erkek Oyuncu: Reza Akhlaghirad (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Kadın Oyuncu: Wen Qi (Melekler Beyaz Giyer-Çin)

Jüri Özel Ödülü: Florida Projesi (Sean Baker-ABD)

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü: Şükran Aktı (Zor Karar)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

Genç Jüri Özel Ödülü: Anne (Ana Urushadze- Gürcistan)

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Matt Dillon (ABD)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

ÖDÜLÜ SAVAŞTAN KAÇAN MÜLTECİ ÇOCUKARA ARMAĞAN ETTİ

Avni Tolunay İzleyici Ödülü\'nü kazanan Misafir filminin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \"Bir film çektim, hayatım değişti. Ödülü savaştan kaçan bütün mülteci çocuklara armağan ediyorum\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN MÜLTECİLER İÇİN YAPTIKLARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM\'

Yaşam Boyu Onur Ödülü\'nü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun elinden alan ABD\'li yıldız Matt Dillon ise Türkiye\'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Organizasyonu başarılı bulduğunu belirten Dilon, \"Mülteci konusunda Türkiye\'nin yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Kapılarını açmasını çok olumlu buluyorum\" diye konuştu.

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü\'nü alan \'Zor Bir Karar\' filminin kadın başrol oyuncusu Şükran Aktı da \"Bu ilk filmimdi. Bu bana şans, ülkemize barış getirir umarım\" dedi.

Törenin sonunda ödül alanlar birlikte sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.

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