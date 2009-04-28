Antalya'da eğitime örnek yardım

Antalya'da 92 yaşındaki Neriman Bileydi, 2 milyon TL'ye 16 derslikli ilköğretim okulu yaptırmak için Valilikle protokol imzaladı.



Antalya'da başlatılan eğitim hareketine destek veren ev hanımı 92 yaşındaki Neriman Bileydi, 2 milyon TL'ye 16 derslikli ilköğretim okulu yaptırmak için Antalya Valiliği ile protokol imzaladı. Sağlık sorunları nedeniyle imza törenine katılamayan Bileydi, ``Eşimin ve benim en büyük hayalim gerçek oldu. Son nefesime kadar eğitime destek vermeye devam edeceğim'' dedi.



Eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına Antalya'da başlatılan hayırsever hareketine en anlamlı destek Neriman Bileydi'den geldi. 1917 doğumlu Bileydi, kendisinin ve vefat eden eşi Abdullah Bileydi'nin adını taşıyan 16 derslikli ilköğretim okulu yaptırmak için Antalya Valiliği'ne başvurdu. Hayırsever kadın, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'den gelen olumlu haberle hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.



Konyaaltı ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde yapılacak ve 2 milyon TL'ye mal olacak okul için Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Bileydi, vekalet verdiği Avukatı Orhan Evren'den gelecek müjdeli haberi evinde bekledi. Törene vekil olarak katılan Evren'i, Bileydi'nin yerine alnından öpen Vali Yüksel, hayırsevere mesaj göndererek, ``Tarihe tanıklık etmiş bir insanın eğitime verdiği desteği kutluyorum'' dedi.



Çiçek demetiyle götürüldü



İmzalanan protokolu çiçek demetleri içinde Bileydi'nin evine götüren Evren ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tevfik Kahveci, protokolu heyecan içindeki hayırsevere takdim etti. Protokolu teslim alan Bileydi, okul yaptırmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu belirterek, ``Şu an hayatımdaki en mutlu anı yaşıyorum. Gözlerimi kapattığımda, yaptırdığım okulda öğrenim gören öğrencileri görüyorum. Bundan sonra da eğitime olan desteğim devam edecek'' diye konuştu. Okulun bitirileceği anı heyecan içinde beklediğini dile getiren Bileydi, duygularını şöyle ifade etti:



``Protokolun imzalandığı Hükümet Konağı'nda ilk öğrenimimi tamamlamıştım. Yıllar sonra o binada yaptıracağım okulun protokolu imzalandı. Buna hala inanamıyorum. Son nefesime kadar da eğitime destek vermeye devam edeceğim. Türkiye'deki herkesi eğitim adına harekete çağırıyorum." (DHA)

