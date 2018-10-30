Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (3) - Yeniden

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de olayda pilot ve yanında bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.

Antalya Valiliği\'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"30 Ekim 2018 günü saat 15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait, saat 14.53\'te 1 saatlik kalkış izni olan Cessna tipi TC-KIM eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır.\"

2 KEZ MECBURİ İNİŞ, OTOMOBİLE ÇARPMA, HAVADA ARIZA

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017\'de Çorlu\'da, 28 Eylül 2018\'de de Manisa\'nın Kula ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağı, geçen hafta da Manavgat\'ta havada arızalanmıştı. Bugün düştüğü noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki toprak piste inmiş, ilçede faaliyet gösteren Manavgat Model Uçak Kulübü üyeleri arızalanan uçağı kanatlarından itmişti. Kulüp üyelerinin uçağı iterken çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.



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