Antalya'da 'Duman' boykotu

Duman Grubu'nun, yeni albümdeki "Rezil" isimli parçada, Kuran'da yer alan İhlas suresindeki "Lem yelid velem yuled" ayetinin "Lem yelid ve löp yutar" şeklinde seslendirmesini dine hakaret olarak nitelendiren Anadolu Gençlik Derneği, grubun Antalya'ya gelmemesi için kampanya başlattı.



Antalya Gürtaş Oteli'nde yapılan basın toplantısında Anadolu Gençlik Derneği'ne Cansuyu Derneği, Diyanet-Sen, Antalya İmam Hatip Mezunları Derneği, Özgür-Der, Hukuk Der, Tek-Der gibi bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.



Yeni albümün ardından ilk konserlerini 18 Mayıs'ta Antalya'da vermeyi planlayan gruba karşı başlatılan kampanya kapsamında telefon ve e-mail yoluyla da boykot çağrısında bulunuldu.



