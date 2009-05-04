Antalya'da domuz gribi paniği yaşandı

ABD’de kesinleşmiş vaka sayısı 222’ye yükseldi

DSÖ: İkinci dalga mümkün

Otopside yapılacak

Başhekimlik: Vaka yok

Dünya genelindeki durum

Ülkeler ve kesinleşmiş vaka sayıları

Meksika'da 22 ölü

Virüs ABD’yi sardı

Doğan Haber Ajansı'nın, konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde geçtiği ilk haberde; Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'domuz gribi' şüphesiyle tedavi gören bir hastanın ölmesi üzerine karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.Habere göre, Eskişehir doğumlu bankacı 34 yaşındaki M.A. dün gece `Domuz gribi' şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanın sabaha karşı ölmesi üzerine getiren ambulans ekibi ve Acil Servis karantinaya alındı.Ajansın daha sonra geçtiği haberde ise, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir açıklamaya yer verildi. Bu açıklamada, "Hastanın domuz gribiyle uygunluğu görülmemiştir. Şüpheli ölümle ilgili otopsi yapılması uygundur'' ifadesi kullanıldı.DHA, şu ifadeleri kullandı: "Yetkililerinden alınan bilgiye göre M.A. saat 03.57'de domuz gribi şüphesiyle hastaneye getirildiği ve bir süre sonra da yaşamını yitirdi. Hastayı tedavi eden Doç.Dr. Dilar İnan, ölüm raporunu, 'Bugüne kadar yurt dışına çıkışı yok. H1N1 kontrol değerleri istenmesine rağmen, ani ölüm sonucu bu değerler elde edilememiştir. Hastanın domuz gribiyle uygunluğu görülmemiştir. Şüpheli ölümle ilgili otopsi yapılması uygundur' diye yazdı."Hastanede, tedbir amacıyla M.A.'nın tedav i gördüğü eski acil servisi bölümünde karantina uygularken, B Bloktaki yeni acil servisinde hasta kabulü devam ediyor.M.A.'nın domuz gribi şüphesiyle getirildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakaltesi'nin Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Demir, yaptığı açıklamada hastanede domuz gribi vakası bulunmadığını açıkladı.Son verilere göre dünya genelindeki domuz gribi vakası 1.000'e ulaşırken, Meksika 568 vakayla ilk sırada, ABD ise 245 vakayla ikinci sırada bulunuyor.Meksika 568,ABD 245,Kanada'da 101,İspanya'da 40,İngiltere'de 18,Almanya'da 8,Yeni Zelenda'da 4,İsrail 2,İtalya 2,Güney Kore 2Fransa 2,Avusturya 1,Danimarka 1,Hollanda 1,Hong Kong 1,İrlanda 1,İsviçre 1,Kolombiya 1,Kosta Rika 1.Meksika'da ise kesinleşmiş H1N1 vakası 568'e, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 22'ye yükseldi.ABD'li yetkililer, geçen Cumartesi günü 21 eyalette 160 vaka olarak açıklanan sonuçların, dün sabah saatlerinde 30 eyalette 226 vakaya, daha sonra da 35 eyalette 245 vakaya yükseldiğini belirterek, bu ani artışın virüsün yayılma hızını göstermediğini, bazı eyaletlerdeki sorumlu laboratuvarlardaki sonuçların gecikmeli olarak alınmasından kaynaklandığını açıkladı.Bir kaç gün içinde ülkedeki kesinleşmiş vaka sayısındaki artışta yine küçük sıçramalar olabileceğini belirten yetkililer, ayrıca bu sonuçların virüsün oldukça fazla yayıldığını gösterdiğini kaydetti.Virüsün neredeyse tüm ülke geneline yayıldığına dikkati çeken yetkililer, bundan herkesin etkilendiği sonucunu çıkarmamak gerektiğini de dile getirdi.