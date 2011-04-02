-ANTALYA'DA DOLU YAĞIŞI VE DERE TAŞKINI ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - Antalya'nın merkez Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar beldesiyle Murtuna, Alaylı, Kurşunlu, Topallı ve Güloluk köylerinde meydana gelen şiddetli dolu ve yağmurun meydana getirdiği zarar ortaya çıkmaya başladı. Yurtpınar Dereboğazı mevkisinde su basan serasına giden 20 yaşlarındaki Songül Sazak, taşan dereye düşerek kaboldu. Songül Sazak'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, bazı yerlerde yaklaşık 30 santimetre kalınlığa ulaşan ceviz büyüklüğündeki dolunun, bölgedeki 5 bin dekar cam ve plastik sera ile 10 bin dekar hububat ekili alan ve narenciye, nar ve zeytin bahçelerinde zarara yol açtığı bildirildi. Cam seraların tamamen kırılarak, ürünün üzerine düştüğü, plastik seraların da üzerindeki yüke dayanamayarak çöktüğü belirtildi. Bu arada, ev ve iş yerlerinin önündeki sundurma ve tentelerin çökmesi sonucu altındaki otomobil ve traktörlerde hasar meydana geldi. Dolu kalınlığının yükselmesi üzerine kar küreme makineleri, köy yollarını trafiğe açmak için çalışmalara başladı. Bu arada, yağmurla birlikte yağan şiddetli dolunun dere ağızları, köprü altları ve suyun akabileceği yerlerde tıkanmalara neden olması yüzünden meydana gelen su baskınlarında, evlerinde ve seralarda mahsur kalan yedi kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. -''ZARAR BÜYÜK''- Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin yaptığı açıklamada, dolunun Yurtpınar beldesiyle Murtuna, Alaylı, Kurşunlu ve Topallı köylerinde zarara neden olduğunu, Güloluk köyündeki zararın ise derenin taşması üzerine tarım alanlarını su basmasıyla oluştuğunu bildirdi. Bedrullah Erçen, ''İlk belirlemelere göre 5 bin dekarı sera olmak üzere 15 bin dekar tarım alanı zarar gördü. Zararın nerelerde etkili olduğu ve boyutunu yarın başlatacağımız hasar tespit çalışmasıyla daha net ortaya koyabileceğiz. Ama ilk tespitlere göre dolu bölgede çok büyük zarara neden oldu'' dedi. -CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE- Bu arada, Antalya ve Ticaret Odası (ATSO) ziyaretinin ardından, Talya Otel'deki başka bir toplantıya katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programını iptal ederek, bölgeye gitti. Dolunun ve su baskınlarının zarar verdiği tarım alanlarını gezen ve köylülerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, köylülere ne yapılabileceğini sordu. Bir köylü Kılıçdaroğlu'na, ''Sizden bir şey istemiyoruz. Sadece bu durumu Mecliste dile getirin yeter'' dedi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyacağını, bölgenin ''Afet bölgesi'' ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağını bildirdi.