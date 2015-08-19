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Dünya
Deutsche Welle

Antalya'da deprem

Akdeniz'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Antalya'da hissedildi.

19 Ağustos 2015 11:42

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre ilk deprem TSİ 00.19'da meydana geldi.

Akdeniz'in doğu kısmında meydana gelen deprem, yerin 4,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.9 büyüklüğündeki ilk depremi yaklaşık 40 dakika sonra 4.1 büyüklüğündeki bir başka deprem daha izledi. Sarsıntının merkezi, yerin 5 kilometre derinliğinde saptandı.

Deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Sarsıntıda can kaybı ve yıkımın olmadığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AkdenizAntalyaKandilli RasathanesiDeprem Araştırma EnstitüsüTSİDeutsche Welle Türkçe DW/NHBK

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