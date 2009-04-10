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Yaşam

Antalya'da denizde ceset bulundu

10 Nisan 2009 17:07



Antalya'da, Sıçan Adası açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden hiçbir kimlik belgesi çıkmayan cesedin, ilk belirleme göre 4 gündür denizde olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1.75 boylarında, 40- 45 yaşları arasındaki kişiye ait cesedin üzerinde kot pantalon ve kot ceket bulunurken gözlerinin oyulmuş olduğu dikkat çekti. Gözlerinin balıklar tarafından yendiği tahmin edilen cesedin boğazında düğümlenmiş ayakkabı bağı bulundu. Ceset, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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