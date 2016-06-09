Antalya'da çocukların yüzde 70'i yüzme bilmiyor

Antalya’da 7-13 yaş arası 4 bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen ankette, çocukların yüzde 70'inin yüzme bilmediği ortaya çıktı. Yüzme bilmeyenlerin yüzde 99'u denize gidiyor, ancak giremiyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Konyaaltı sahilinde 1980'li yıllarda kapatılan Süleyman Erol Yüzme Havuzu ile dağılan Antalyaspor Sutopu Takımı sporcuları, 20 yılı aşkın süre sonra 40 ve üzeri yaşlara vardıklarında, yeniden bir araya gelip Antalya'ya yüzme havuzu kazandırmak için yola çıktı. 6 yıl önce Facebook aracılığıyla toplanan ve Antalya'da büyük eksiklik olarak gördükleri yüzme havuzu yapımına dikkati çekmek amacıyla sutopu takımını yeniden kuran ekip, arka arkaya kazandıkları şampiyonluklarla yaş ortalamalarına rağmen mucizeyi başardı. Yaş ortalaması 45'in üzerindeki sutopu takımı sporcuları, üst üste üç şampiyonlukla birinci lige yükselip, Avrupa'da da ikincilik başarısı elde etti.

Havuzsuz kente iki havuz birden



Sutopu takımının havuz mücadelesi, Kepez Belediyesi'nin Varsak'taki yüzme havuzunun ardından, Muratpaşa Belediyesi'nin de tamamlanan projesiyle başarıyla sonuçlandı. Antalya'nın 45'lik sutopu takımı oyuncuları tüm gençlere burada yüzme öğretmek için Muratpaşa Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesinde geçen yıldan itibaren gönüllü yer almaya başladı. Temel eğitimin ardından çocuklara ileri seviyede yüzme öğrenmeleri için çalışmalarını yürüten takım, kentin eğitim seviyesi ve gelişmişlik düzeyi en yüksek bölgesi Lara'da 4 bin çocuğun katıldığı bir anket gerçekleştirdi.



Çocukların yüzde 70’i yüzme bilmiyor

7-13 yaş grubu ilk ve ortaokul çocuklarının hedef kitle seçildiği ankette, yüzde 70'inin yüzme bilmediği ortaya çıktı. Bu çocukların aileleri de yüzme bilmiyor. Yüzme bilmeyen çocukların yüzde 99'u ise denize gidiyor, ancak giremiyor ve sadece bakıyor. Bu çocuklar plajı piknik alanı olarak algılıyor. Yüzme bilenlerin yüzde 80'i ailelerinden öğrenmiş, yüzde 20'si kurslardan. Yüzme bilenlerin yüzde 95'i ise yüzücü değil, dört stile hakim değil. Ailelerin yüzde 80'i çocuklarının yüzmede uzmanlaşmasını istiyor. Stilleri bilenlerin sadece yüzde 10'u yüzme yarışlarına katılmış. Kurslarda öğrenenlerin yüzde 90'ı stillere hakim değil.

