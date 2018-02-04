Antalya'da çocukların 'kar' keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, haftanın 7 günü kar keyfi yapmak isteyenleri ağırlıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkez, profesyonel kayakçıların yanı sıra çocukları da ağırlıyor. Çocuklar, kızaklarıyla keyifli anlar yaşıyor.

Antalya kent merkezinden yaklaşık bir saatte ulaşılan Saklıkent Kayak Merkezi, 7\'den 70\'e herkesin ilgisini çekiyor. Profesyonel kayak ve snowboard tutkunları için cazibe merkezi olan zirve, şehir merkezine kar yağmayan Antalya\'da yaşayan ailelere de ev sahipliği yapıyor. Kayak yapmak yerine zirvede karda oyun oynamak, kardan adam yapıp, kızakla kayarak eğlenmek isteyenler de zirveye çıkıyor. Haftanın her günü tıklım tıklım dolan zirvede hafta sonları ise trafik artıyor.

Aileleriyle kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar ilginç görüntüler oluşturuyor. Kızaklarıyla kayan, çeşitli oyunlar oynayan çocukların neşeyle attığı kahkahaları dağda yankılanıyor.

Zirveye ilginin oldukça yüksek olduğunu belirten Saklıkent Kayak Merkezi yöneticisi Cuma Özaydın, kayak pistinin başlangıç noktasına kayakçıları taşıyan telesiyejin gün içinde durmadığını söyledi. 40 dakikada tam tur yapan telesiyej, günübirlik tatilcileri de pisti kuş bakışı gören noktaya çıkartıyor.

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