Antalya'da canlı bomba alarmı

Antalya’da halk otobüsünde karnına bağladığı iPad bilgisayarından ezan sesi gelen Ukrayna vatandaşı Mikail B., canlı bomba olasılığı üzerine polisi alarma geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Olay, saat 17.00 sıralarında halk otobüsünden inen bir kadının, 155 Polis İmdat Hattı’nı aramasıyla yaşandı. Polisi arayan ihbarcı kadının, poşulu, kına boyalı sakallı bir kişinin karnına bomba bağladığı ihbarında bulunması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Lara bölgesindeki tüm köşe başlarında operasyon başlatan polis, ihbar edilen otobüsü araştırmaya başladı. Halk otobüsü sürücüsüne telefonla ulaşan polis, ihbar edilen şüphelinin, Altıntaş Mahallesi Pınar Sokak Akdeniz Sitesi önünde indiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi sevk edildi. Site bekçisinden şüphelinin B Blok 6 Numara’da oturduğunu öğrenen polis, apartman çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra kapıyı çaldı. Polisleri içeri davet eden şüphelinin anlattıkları, ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Bir Türk ile evlenerek adını Mikail B. olarak değiştirdiğini belirten Ukrayna vatandaşı, müslüman olduğunu ve iPad bilgisayarını ezan vakitlerinde ezan okumaya ayarladığını söyledi. Otobüste çalınmaması için bilgisayarını karnına bağladığını belirten Mikail B.’nin evinde inceleme yapan polis, ruhsatlı bir adet pompalı av tüfeği buldu. Yapılan araştırmada suç unsuruna rastlamayan polis, zabıt tutarak evden ayrıldı.