T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya'da cam faciası: 1 ağır yaralı

Antalya'da bir işhanının 7. katında yerinden çıkan pencere yoldan geçen bir kadının kafasına düştü.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Antalya'da bir işhanının 7. katında yerinden çıkan pencere yoldan geçen bir kadının kafasına düştü. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Olay, Antalya'nın merkezi yerlerinden Kazım Özalp caddesinde meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Peker işhanı 7. katında bulunan pencere yerinden çıkarak camıyla birlikte düştü.

Camlı pencere, büyük bir gürültüyle yoldan geçen Nebahat Kaleli'ye isabet etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadına ilk müdahaleyi olayı gören vatandaşlar yaptı.

Kaleli, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nebahat Kaleli tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları dairenin uzun süredir kullanılmadığını, sıcağın etkisiyle pencerenin esneyip yerinden çıkmış olabileceğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24