Antalya'da cam faciası: 1 ağır yaralı

T24 - Antalya'da bir işhanının 7. katında yerinden çıkan pencere yoldan geçen bir kadının kafasına düştü. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.



Olay, Antalya'nın merkezi yerlerinden Kazım Özalp caddesinde meydana geldi.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Peker işhanı 7. katında bulunan pencere yerinden çıkarak camıyla birlikte düştü.



Camlı pencere, büyük bir gürültüyle yoldan geçen Nebahat Kaleli'ye isabet etti.



Kanlar içerisinde yere yığılan kadına ilk müdahaleyi olayı gören vatandaşlar yaptı.



Kaleli, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nebahat Kaleli tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Görgü tanıkları dairenin uzun süredir kullanılmadığını, sıcağın etkisiyle pencerenin esneyip yerinden çıkmış olabileceğini söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





