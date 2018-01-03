T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da büyük ikramiyenin talihlisi servis elemanı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak (25) olduğu ortaya çıktı

03 Ocak 2018 15:38

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Piyango\'nun 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya\'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak (25) olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak\'ın 1 Ocak\'tan itibaren işe gelmediği belirtildi.
Milli Piyango\'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya\'ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı\'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL\'sine sahip olan Murat Tokmak\'ın, Lokman Ecza Deposu\'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak\'ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak\'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak\'ın, büyük ikramiyeyi de Ankara\'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü\'nden tahsil ettiği öğrenildi.
Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak\'tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak\'ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.
MURATPAŞA\'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI
Antalya\'da \'şanslı ilçe\' olarak nitelendirilen Muratpaşa\'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango\'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa\'dan satın aldı. Muratpaşa\'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye\'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa\'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHAMİLLİ PiyangoTLAntalyaMurat Tokmak 25Murat TokmakOcakMilli PiyangoOrdu KKTCMuratpaşaKavşağıHavva Orhan KostakoğluMurat Tokmak Lokman Ecza DeposuEvliTokmakAnkara Milli PiyangoGenel MüdürlüğüMesai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24