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Antalya'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi belli oldu

61 milyon liralık büyük ikramiye 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti

02 Ocak 2018 15:15

Antalya'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi'ndeki Umut Gişesi'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi"nde 61 milyon liralık büyük ikramiye, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıkmıştı.

Amorti kazandıran numaralar 4 ve 6 oldu. 500 bin lira ise 4136086 numaralı bilete çıktı. 500 bin lira kazandıran bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

TIKLAYIN - Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi kazandıran numara

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