Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi kazandıran numara

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi"nde 61 milyon liralık büyük ikramiye, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.

Amorti kazandıran numaralar 4 ve 6 oldu. 500 bin lira ise 4136086 numaralı bilete çıktı. 500 bin lira kazandıran bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

1 milyon lira

1 milyon lira kazandıran numara da 8757022 oldu. 1 milyon lira kazandıran bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, Gaziantep, ve Ankara'ya çıktı.

2 milyon lira

2 milyon lira 9201621 numaraları yarım bilete çıktı. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

5 milyon lira

5 milyon lira kazandıran 2551923 numaraalı bilet. Çeyrek biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.

10 milyon lira

10 milyon lira kazandıran bilet çeyrek bilet oldu. 0798081 numaralı bilet İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.

Yılbaşı çekilişinde ne kadar ikramiye dağıtıldı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtıldı.

Yeni yıla yeni umutlarla giren vatandaşlar ikramiyeleri dikkatle takip ediyor.. Bilet sahiplerinin 2 milyonunun biletine amorti ikramiyesi verilecek.. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira tutarındaki ikramiye verilecek. Tüm bunlar toplandığında 2018 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmış olacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.