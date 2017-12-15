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Antalya'da bulunan kemikler, 1 yıl önce kaybolan Mersinli Osman'a ait çıktı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- ANTALYA'da, ormanlık alanda 3 ay önce bulunan insan kemiklerinin, 1 yıl önce aynı bölgede kaybolan Mersinli, 21 yaşındaki Osman Kızmaz'a ait olduğu belirlendi

15 Aralık 2017 16:01

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- ANTALYA\'da, ormanlık alanda 3 ay önce bulunan insan kemiklerinin, 1 yıl önce aynı bölgede kaybolan Mersinli, 21 yaşındaki Osman Kızmaz\'a ait olduğu belirlendi.
Mersin\'in Bozyazı ilçesinden Antalya\'nın Kemer ilçesine, geçen yıl Ağustos ayında, otelde çalışmak için giden Osman Kızmaz\'dan ailesi bir daha haber alamadı. Kızmaz ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan aramalar ise sonuç vermedi. Osman Kızmaz kaybolduktan 13 ay sonra Antalya\'nın Kemer ilçesinde, ormanlık alanda dolaşan Rus turist, insan kemikleri buldu. Yapılan inceleme ardından kemiklerin Kızmaz\'a ait olabileceği olasılığı üzerinde duruldu. Mersin\'den Antalya\'ya çağrılan abla Neşe Kızmaz\'a kemiklerin yanında bulunan özel eşya ve kıyafetler gösterildi. Özel eşyaların kardeşine ait olduğunu söyleyen Neşe Kızmaz\'dan kan örneği alındı. Yapılan testler sonucunda, bulunan kemiklerin Osman Kızmaz\'a ait olduğu kesinleşti.
Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan kemikler, Bozyazı\'daki Dereköyü Mahalle Mezarlığı\'nda defnedildi. Antalya polisi, Osman Kızmaz\'ın öldürülmüş olduğu olasılığı üzerinde duruyor.

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