Antalya'da bugün tufan bekleniyor

Meteoroloji'ye göre bugün Antalya'nın doğusuna metrekareye 170-200 kilogram arası yağış bekleniyor. 9 Eylül'de sel felaketinin yaşandığı İkitelli'ye bir saatte düşen yağış miktarı ortalama 90 kilogram olmuştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve ilçelerinin bugünden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği uyarısını dikkate alan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Valiliğe okulların tatil edilmesi önerisinde bulundu. Valilik uyarıyı dikkat alarak, bugün il genelindeki tüm ilköğretim ve liseleri 1 gün süreyle tatil etme kararı aldı.

Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, “Okulları, şiddetli fırtına ve yağış beklentisi nedeniyle meteorolojinin uyarısı doğrultusunda 1 gün tatil ettik. Antalya merkez ve ilçelerdeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil kararına dahil. Kreşler de bugün tatil” dedi.

Sabah saatlerinde Antalya ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen yağış, öğle saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde etkisini gösterecek. Yağışın yanı sıra saatteki hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak lodos da yaşamı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.



Yağmur ve fırtına teyakkuzu

Antalya'da bugün beklenen şiddetli yağış ve fırtına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı alarma geçirdi. İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarıyı çok ciddiye aldıklarını belirtti. Pehlivan, personelin tüm izinlerinin kaldırıldığını ve teyakkuza geçtiklerini kaydetti. Sadece İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin değil, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin teyakkuzda olacağını kaydeden Emin Pehlivan, “Fen İşleri, Ulaşım Daire, ASAT, Park ve Bahçeler gibi tüm birimlerin personeli de hazır olacak. Ayrıca alt belediyeler de bu konuda uyarıldı” dedi.

Antalya merkezde sadece kendilerine ait 250 personel bulunduğunu hatırlatan Pehlivan, “1 vardiyada 80 personel çalışıyor. Bugün bu sayı 160 kişiye çıkacak. Ayrıca geçen pazar günü de teyakkuzdaydık. Fakat fırtına sadece Alanya'yı vurdu, merkezi etkilemedi” diye konuştu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü de Haber Merkezi'nden şiddetli yağış ve fırtına için görevli tüm personelini telsizden uyarıyor. Antalya'da bugün özellikle denizde dalga yüksekliğinin 2.5- 4 metre arasında olması bekleniyor. Bu konuda denizcilere de acil mesaj uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağış ve lodos fırtınasının Antalya'nın yanısıra, komşu il Isparta'nın güneyinde bulunan Sütçüler, Aksu ve Yenişar Bademli ilçelerinde de etkili olacağı kaydedildi.





Vali genelgeyle uyardı

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, dün akşam saatlerine doğru yayınladığı genelgeyle ikinci kez vatandaşları ve kurumları sel baskınlarına karşı uyardı. Vali Yüksel, Antalya'nın sel ve taşkınlara karşı olan hassasiyetinin de göz önüne alınarak meydana gelebileceği ve etkili olabileceği değerlendirilen yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek sel hali dahil her türlü olumsuz şartlara karşı hazırlıklı olunması ve önlemlerin ivedilikle alınmasını istedi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe kaymakamları olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen emirde uygulama ve planlamaların tüm yetkili ve ilgililerce bir kez daha değerlendirilmesi istendi. Vali Yüksel, yayınladığı genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü´nün hava durumu ve değişikliklerine ilişkin raporlarının günlük olarak Valilik Makamına gönderilmesine devam edilmesini isteyerek, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından müdahale planları ile araç ve personelin yeniden ve ivedilikle gözden geçirilmesini istedi. Devlet Su İşleri 13.ncü Bölge Müdürlüğü tarafından hassasiyeti bilinen akarsu ve derelerde müdahaleye hazır hale gelinmesini isteyen Vali Yüksel, İl Özel İdaresi tarafından özellikle grup köy yolları güzergahları esas alınarak yol, menfez, köprüler ile Karayolları 13.ncü Bölge Müdürlüğü tarafından da güzergahlarında benzer uygulamaların süratle yapılmasının gerektiğini bildirdi. Drenaj kanallarının temizlettirilmesi ile su baskını olması muhtemel yerlerde, su tahliye sistemlerinin bakımı ve yapımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından gerekli önlemlerin alınarak gerekli birimlerinde uyarılmasının istendiği emirde, TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından trafo, jeneratör ve motopompların hazır hale getirilmesi talimatı verildi.