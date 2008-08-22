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Yaşam

Antalya'da bombalı araç alarmı

Mersin ve İzmir'de patlayan bombalı araçların ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü de alarma geçti.

22 Ağustos 2008 03:00

Mersin ve İzmir'de patlayan bombalı araçların ardından PKK'nın olası bir eylem yapmasını önlemek için Antalya Emniyet Müdürlüğü de alarma geçti.

Antalya Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ve polis merkez amirliklerine bağlı 300 polis, kentin 3 ayrı giriş noktasında 6 ayrı ekip halinde kontroller yaptı.

Polis, kente giriş yapan yabancı plakalı ve şüpheli araçları didik didik aradı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan yolcuların kimlik kontrollerini de yapan polis, suç ve suç unsuru aradı.
Kontroller sırasında ellerinde ‘akrep’ adlı silah bulunan kadın polisler de yol kenarlarında uygulama yapan arkadaşlarının güvenliğini sağladı.
Polis, uygulamaların bu gece ve yarın da gün boyu devam edeceğini açıkladı.


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