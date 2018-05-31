Antalya'da, bombacılara hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda yangın tüplerine, çay ve kahve paketlerinde yerleştirilen 8 kilo 30 gram patlayıcı ve 2 uzaktan kumandalı bomba düzeneğiyle ilgili yargılanan 10 sanıktan 6\'sı, çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 14 yıl 7 ay hapis cezası alan E.Y., mahkeme heyetine bağırıp kararı tanımadığını söyledi. Mahkeme başkanı bu sözleri de tutanağa geçirdi.

Antalya\'da yangın tüpüyle çay ve kahve paketlerine konulan 8 kilo 30 gram patlayıcıyla 2 oyuncak arabaya yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile yakalanan sanıklara ceza yağdı. Antalya 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar E.Y., G.F., M.A., B.Ö. ve tutuksuz sanıklar İ.Ç., M.E.M., S.Y., Ş.M., B.Ç. H.Ç. ile avukatları katıldı. Savcının \'terör örgütü üyeliği\' ile \'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmaları\' suçlarından cezalandırılmalarını istediği sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarını okudu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kuzey Irak\'taki anne ve babasının gönderdiği bombayı sakladığı iddia edilen E.Y.\'yi, \'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği\'nden 6 yıl 3 ay, \'Bomba bulundurmaktan\' 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezası alan E.Y., mahkeme heyetine bağırarak kararlarını tanımadığını söyledi. Mahkeme başkanı sanığın sözlerini de tutanağa kaydettirdi.

Bombayı sakladığı iddia edilen G.F., \'Örgüte bilerek yardım ve yataklık etmek suçu\'ndan 1 yıl 6 ay 22 gün, \'bomba bulundurmaktan\' dolayı da 8 yıl 4 ay hapis aldı.

Yine bombayı sakladığı iddia edilen M.A. \'Örgüte bilerek yardım ve yataklık etmek suçu\'ndan 3 yıl 1 ay 15 gün, \'Bomba bulundurmaktan\' 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bombayı getiren kişiyi evinde misafir ettiği iddia edilen sanık Ş.M. ile İ.Ç., \'Örgüte bilerek yardım ve yataklık etmek suçu\'ndan 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezası aldı. İki yıldan az ceza alan Ş.M. ile İ.Ç.\'nin tahliyelerine karar veren mahkeme, E.Y., G.F. ile M.A.\'nın tutukluluk durumunum devamına karar verdi. B.Ö., İ.K., S.Y. ve H.Ç. ise beraat etti. B.Ö. başka suçtan tutuklu olduğu için cezaevine geri gönderildi. Bombayı getirdiği iddia edilen B.Ç.\'nin dosyasının ayrılarak, başka suç dosyalarının olduğu Mersin\'e gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bombayı Kuzey Irak\'tan gönderdiği iddia edilen ve arandıkları halde bulunamayan F.M., H.İ., İ.Y., M.T.Ç. ve N.Y. hakkındaki dosyaların ayrılarak ayrıca tutuklama kararlarının devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen yılın Ekim ayında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik 2 eve operasyon düzenlendi. Ekipler, evlerde yaptığı aramalarda, odunluk olarak kullanılan bölümde, kapalı sandık içinde, ikametin önünde bulunan kapaklı rögar çukurunda ve dışarıda kanepenin içinde saklı 3 yangın tüpüne yerleştirilen 4 kilo 295 gram PETN tipi patlayıcı ele geçirdi. Yine evlerdeki aramalarda, kahve ve çay paketlerine saklanan 3 kilo 735 gram PETN tipi patlayıcı ile 2 oyuncak arabaya kurulan uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulundu. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 4\'ü, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma\', \'el değiştirmek\', \'terör örgütü adına işbirliği faaliyetlerinde bulunma\' suçlarından tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.