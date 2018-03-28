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Antalya'da bir öğrencide 'kızamık' tespit edildi

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr

28 Mart 2018 17:30

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kente gelen yabancı uyruklu bir öğrencide kızamık hastalığı tespit edildiğini, hastanın tedaviye alındığını söyledi. Dr. Hülür, bu hastanın temas ettiği kişilere de aşı yapıldığını kaydetti.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yurt dışından gelen bir öğrencide kızamık hastalığının tespit edilmesi üzerine acil tedaviye başlandığını söyledi. Antalya\'da kızamık hastalığının uzun süredir görülmediğini, kentin turizm bölgesi olması nedeniyle yurt dışı kaynaklı vakalara rastlanıldığına işaret eden Ünal Hülür, şunları kaydetti:
\"Bu vakalardan aşısız veya eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmekte. Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilim Kurulu\'nun önerileri çerçevesinde hareket edilerek hasta yakından takip edilmekte. Bu hastanın temas ettiği belirlenen kişilere aşı uygulandı. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe verecek bir durum söz konusu değil. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük titizlikle takip edilmektedir.\"

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