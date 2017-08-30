Antalya'da bir lüks otelde ölen 6 yaşındaki Yiğit, ihmal kurbanı mı?

Eskişehir’de oturan Hatice ve Ersin Arı çifti çocukları Yiğit Atakan ve Beyza Emine ile 3 gün önce bayram tatili için Manavgat’ta,1440 yataklı 5 yıldızlı Euphoria Palm Beach Resort Otel’e gitti. Çift önceki gün öğleden sonra havuza girdi. Baba Ersin Arı, oğlu Atakan Yiğit ile su kaydıraklarından kaydıktan sonra oğlunu derinliği 139 santimetre olan havuzun yanında bırakıp terliğini almaya gitti. Yiğit Atakan, bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun boğulduğunu gören otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, havuza atlayarak Yiğit Atakan’ı çıkardı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi. Arı çifti, otel yönetimini suçlarken, Otel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mithat Abakan'ın haberine göre; Baba Ersin Arı, dün Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda oğlunun cenazesini almayı beklerken gözyaşı döktü: “Oğlum, bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Bir müddet sonra havuzdan çıktık. Bana ‘Ayaklarım yanıyor’ dedi. Terliklerini almak için oturduğumuz yere yönelmiştim. Döndüğümde oğlum olduğu yerde yoktu. Etrafta aramaya başladım. Yarım saat sonra geldiğimde onu suyun içerisinde buldum. Yaşıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Otel müşterilerinin arasındaki bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Nabzı da atıyordu. Gelen ambulansla hastaneye götürdük. Orada ölüm haberini verdiler.” Anne Hatice Arı (38), 112 Acil Servis ekiplerinin otele gelmesinin yarım saati bulduğunu söyledi. Morg önünde kendini yerden yere atan anne Hatice Arı, olayda hatalar zinciri olduğunu iddia ederek olayı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayın ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kızılağaç’ta bulunan otelde jandarma tarafından inceleme yapıldı. Otel yetkililerinin ifadelerini alan jandarma ekipleri, havuzda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Oyun oynuyor zannettiler

Öte yandan Yiğit’in havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Bir tatilcinin kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit’i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmeye devam ediyor. Bu görüntüde Yiğit kolluksuz ve yüzme simitsiz görülüyor.

Otel doktoru hasta götürmüş

Otelin Side Özel Anadolu Hastanesi ile anlaşmalı olduğunu ve tesiste gündüzleri görevli bir doktor bulunduğunu söyleyen Euphoria Palm Beach Resort Otel Genel Müdürü Hacı Ömer Özkul , “Doktor, boğulma olayının olduğu esnada oteldeki bir başka hastanın Manavgat'a naklini yapıyordu. Bu nedenle 112'den talep edilen ambulansın gelmesini bekledik. Turistik tesislerde 24 saat doktor bulundurmak gibi bir zorunluluk yok. Maalesef burada ailenin eksikliği var. Çocuğun anne-babasız ve kolluksuz havuzda olması yanlış” dedi.



CANKURTARAN: DERHAL ÇIKARDIM

Otelin cankurtaranı Özgür Kaplan ise olay sırasında havuzda bir çocuğun çırpındığını gördüğünü belirterek derhal havuza atlayarak dışarı çıkardığını söyledi. Kaplan, “Havuzdan çıkardıktan sonra suni teneffüs ile kalp masajı yaptım, kusturmaya çalıştım. Misafirlerimizden bir Rus, ‘Ben doktorum’ dedi. Çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı” dedi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Asıl olay boğulma olayının önüne geçmektir. Boğulma olayı gerçekleştikten sonra müdahalenin yaşamda kalabilmekte önemli etkisi var ancak daha sınırlı. Manavgat’taki bu olayda çocuğun bir yana yatırılması, ortamda var ise oksijen desteğinin sağlanması gerekiyordu. 112 ekibi gelene kadar eğer başlanmadıysa bu hayatta kalma oranını azaltıyor.”



Yönetmelik ne diyor: 2005 yılında çıkan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik’e göre; havuzlu tesislerde can güvenliğini sağlayan en az bir cankurtaranın hazır beklemesi ve ilkyardım araç ve gereçleri bulunan bir revirin olması gerekiyor. Bağımsız belgelendirilen havuzlarda ise doktor hizmetinin sağlanması öngörülüyor.