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Yaşam

Antalya'da bir kişinin daha cesedine ulaşıldı ANTALYA (A.A)

11 Ekim 2011 21:19

-Antalya'da bir kişinin daha cesedine ulaşıldı ANTALYA (A.A) - 11.10.2011 - Antalya Valiliği, sel felaketinin etkili olduğu Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde kaybolan 6 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.  Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, erkek cesedinin kime alit olduğunun henüz tespit edilemediği belirtilerek, ''Bu kişinin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Bölgede kayıp olduğu bildirilen diğer iki şahsı arama çalışmaları sürdürülmektedir'' denildi. Valilik açıklamasında, ''Daha önce kimliği tespit edilemediği ve 80 yaşlarında erkek olduğu bildirilen cesedin Ayşe Beşbaş'a ait olduğu tespit edilmiştir. Özel İdare ve diğer kurumlardan 40 iş makinesi bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Her türlü acil, insani yardım bölgeye intikal etmiştir'' denildi. Sel felaketinde kaybolan 6 kişiden Hasan Bulut ve Fatma Kutlu'nun cesetlerine daha önce ulaşılmıştı.

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