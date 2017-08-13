Antalya'da bir 'insan'ın havalı tüfekle vurduğu 3 kedi öldü, 1'i yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da daha önce 3 kedinin havalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği mahallede saçmaların hedefi olan başka bir kedinin yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, dernek gönüllüleri tarafından Hurma Mahallesi 224 Sokak'ta bir kedinin vurulduğu bilgisinin verilmesi üzerine gece geç saatte mahalleye gittiklerini belirtti.

Havalı tüfekle vurulduğu görülen yaralı kedinin ambulansla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne kaldırıldığını dile getiren Yanık, "Kedimizin durumu ağır, yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunda kaç tane saçma olduğunu bilmiyoruz. Yarın röntgen sonuçlarını alarak karakola şikayette bulunacağız." diye konuştu.

"Polis suç olmadığını söyledi"

Yanık, olay yerine gelen polis ekiplerine daha önce aynı mahallede farklı zamanlarda 3 kedinin daha havalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü anlattıklarını ifade ederek, polislerin ise havalı tüfeğin ateşli silah sayılmadığı için suç olmadığını söylediklerini aktardı.

Yanık, daha önce öldürülen 3 kedinin de aynı mahallede ve aynı sitenin önünde daha önce vurulduğunu hatırlatarak, "İlk vurulan kediden 17, ikinci vurulan kediden ise 3 saçma çıkmıştı. Ateş eden kişi yukarıdan, yani ya evinin balkonundan ya da pencereden atış yapıyor. Muhtemelen akli dengesini yitirmek üzere olan potansiyel bir katil ya da bir çocuk. Bu vasıflara uymayan sağlıklı herhangi bir insan bunu yapmak gibi bir girişimde bulunmazdı. Sorumlu kişiyi bulana dek araştırmaya devam edeceğiz." dedi.