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Yaşam

Antalya'da bir evde meydana gelen patlamada iki kişi öldü

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırma sürüyor

17 Mayıs 2017 12:07

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde bir evde sabah 06:00 sıralarında yaşanan patlamada iki kişi öldü.

DHA'nın haberine göre, olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor" diye konuştu.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katından gelen patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinde iki ceset bulunduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü dile getiren Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. İki kişi öldü, biri kadın biri erkek. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu.

İlk bilgilere göre olayda yaşamını yitiren kadının isminin Nurcan, erkeğin isminin ise Mustafa olduğu belirtiliyor.

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