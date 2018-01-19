Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, su tesisatçısı Ali Karaca (31), göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Karaca\'yı bıçakla öldüren Ali Ayrık ise su tesisatçısının yakınları tarafından sopalarla darbedildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Kökez Mahallesi eski cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Serik\'te su tesisatçılığı yapan Ali Karaca, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle Ali Ayrık ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Ayrık, üzerinde taşıdığı bıçakla Karaca\'yı sağ göğüs bölgesinden 3 kez bıçakladı.

YAKINLARI SOPALARLA DARBETTİ

Olayın duyulması üzerine mahalleye gelen Ali Karaca\'nın yakınları, Ali Ayrık\'ı sopalarla vurarak, darbetti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, sağlık görevlileri ise Karaca ve Ayrık\'ı ambulanslarla çeşitli hastanelere götürdü. Ali Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Ali Ayrık\'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavganın nedenini belirlemeye çalışıyor.



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