-ANTALYA'DA BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLE TRAMVAYLAR BAYRAMDA BEDAVA ANTALYA (A.A) - 12.11.2010 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Kurban Bayramında dört gün boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait kırmızı otobüsler ile tramvay ve nostaljik tramvayın ücretsiz olacağını bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, düzenlediği basın toplantısında ulaşımda kullanılan halkkart ile ilgili bilgi verdi. Akaydın, vatandaşların özel halk otobüslerine ise ücretli bineceklerini söyledi. Antalya'yı modern ve akıllı bir kent yapmaya çalıştıklarını belirten Akaydın, ''Bu yolda aldığımız mesafelerden birisi de elektronik biletleme sistemi kullanan Halkkart projesidir. Halkkart proje safhasını tamamlamış ve hizmet olarak çalışmaya başlamıştır. Sistem belediyemizin kontrolü altında çalışmaktadır. Yetkililerimiz şifreleri ile online sistemi, sayıları, ciroyu, parayı, bankayı görme imkanına sahiptir. Vatandaşlar da bir yıllık geçmişlerini online olarak bu sistemde görme olanaklarına sahip'' dedi. 13 noktadan 27 bankodan kart satışı yapıldığını anlatan Akaydın, 155 kart dolum noktasının kurulduğunu, ayrıca bir bankanın 30 bankamatiğinde kart dolumu yapılabileceğini, tüm araçların online takibinin de yapılabildiğini belirtti. Halkkartların satılmadığını, depozito karşılığında verildiğini ifade eden Akaydın, 17 bin 500 mobil kartın vatandaşa, 3 bin 700 kartın gazi, malul, yeşil kartlı, yaşlı muhtaç vatandaşa, 2 bin 100 yetkili kartın da şoförlere, personel ve yetkililere ücretsiz, 125 bin 200 kartın ise vatandaşa depozitolu verildiğini ifade etti. Akaydın, şu bilgileri verdi: ''Bugüne kadar vatandaşa toplam 148 bin 500 kart dağıtıldı. Bu sistem ile 845 toplu ulaşım aracı devreye sokuldu. Mobil biletin ve sistemin yaygın olarak kullanılması için yılbaşına kadar paralı binişlere son verilecek. Şirket bu sistemin işletenidir, sahibi belediyedir. Şartname gereği bu sistem 10 yıl sonra yenilenmiş halde belediyeye teslim edilecektir.''