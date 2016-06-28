Antalya'da balıkçı ağına zehirli aslan balığı takıldı

Türkiye kıyılarında son dönemde görülmeye başlayan ve zehirli bir tür olan aslan balığı, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde bir balıkçının ağına katıldı.

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarındaki mercan kayalıklarında yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, geçen yıl Türkiye'de görülmeye başladı. Kıyıya yakın yerlerle 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşadığı bilinen, üst kısımlarındaki iğnelerin insan ile teması sonucu birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğuna hatta ölüme neden olabilen aslan balığı, Gazipaşa'da 40 yıldır balıkçılık yapan Yakup Tatlısoy'un ağına takıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; tuttuğu balığı dükkanına getirerek çevredekilere gösteren Yakup Tatlısoy, balığın zehirli ve tehlikeli olduğunu söyledi. Aslan balığının küresel ısınma sonrası Türkiye'ye kadar geldiğini anlatan Tatlısoy, "Çok tehlikeli bir balık. Sırtında yer alan dikenler battığı zaman kişiyi önce felç ediyor ardından ölüme kadar gidebilen yaralanmalara neden oluyor. Özellikle olta avcıları bu balığa son derece dikkat etmeli" dedi.

Aslan balığının Akdeniz'in doğal dengesi ve balık çeşitliliği için tehlikeli olabileceğini söyleyen Tatlısoy, bu türün çoğalmaması için önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de balıkla ilgili inceleme yaptı. Su ürünleri mühendisi Talip Özgen, ilçe halkının bu balık türüne karşı dikkatli olması gerektiğini aktardı. Tatlısoy, tezgahta bulundurulması yasak olan aslan balığını bir süre sergiledikten sonra imha etti.