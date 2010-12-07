Antalya'da Aralık'ta deniz keyfi

T24 - Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Antalya'da vatandaşlar sahillere akın ederek güneşli havanın keyfini çıkardı.







Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün, Bölgesel Tahmin Merkezi'nden edindiği bilgiye göre en yüksek hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Plajı'na akın etti.

Bazıları sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar balık tutttu, bazıları da yürüyüş yaptı.

Ülkelerinde kar ve soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen turistler ise Aralık ayında deniz keyfi yaşadı.

Kentteki güneşli havanın Perşembe gününe kadar süreceği belirtiliyor.



