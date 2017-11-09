Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da adliye çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Şahismail Pervane, yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşmadan çıkan Şahismail Pervane, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 2 el ateş ederken, Şahismail Pervane sağ bacağının dizüstünden yaralandı. Pervane, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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