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Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da adliye çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Şahismail Pervane, yaralandı

09 Kasım 2017 21:50

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da adliye çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Şahismail Pervane, yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşmadan çıkan Şahismail Pervane, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 2 el ateş ederken, Şahismail Pervane sağ bacağının dizüstünden yaralandı. Pervane, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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