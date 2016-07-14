Antalya'da 9 at tüfekle öldürülmüş hâlde bulundu

Antalya'da Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Geyikbayırı mevkisinde sürülerini otlatan çobanlar, köylülere ait 9 atı av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş hâlde buldu.

Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde atları bulan çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, saçma izleri bulunan atlarla ilgili tutanak tutarak, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaylada çobanlık yapan Hüseyin Kılar, ölü atları görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Atların yıllardır meralarda gezdiğini ve yaylanın en önemli güzelliklerinden olduğunu belirten Kılar, "Yeni doğmuş bir ata bile ateş etmişler. Yaralı halde bulduğumuz tay yayılamıyor, süt emiyor. Bu tayın alınarak bakılması gerekiyor. Bu tay da birkaç güne ölebilir" diye konuştu.

"Başka atlar da ölmüş olabilir"

Çoban Hasan Ali Demirkıran da keçilerini otlatırken meralarda sürekli gördüğü atları silahla vurulmuş halde bulduğunu anlattı. Bazı atların yaralı halde dağlara doğru kaçtığını dile getiren Demirkıran; "9 atın ölüsünü bulduk. Dağlara yaralı halde giden başka atlar da ölmüş olabilir. Atların hiçbir suçları, günahları yok. Sadece burada özgürce yaşıyorlardı. Meraların otlarını yediği için vurduklarını tahmin ediyoruz. Çok üzüldüm. Çok güzel atlardı. Bu güzelliklere nasıl kıydılar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ölen 6 atı için gözyaşı döken Hamit Akmak da atları satmaktan vazgeçip ziyaretçiler ve torunlarının görmesi için meraya saldığını belirterek; "Yaz, kış onları takip ediyordum. Çok üzüldüm. Ailemizden biri gibiydiler. Özgürce yayılsınlar, koşsunlar diye salmıştım ama vurup öldürdüler" şeklinde konuştu.