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Yaşam

Antalya'da 78 kokain kapsülünü yutan uyuşturucu kuryesi yakalandı

Venezuela uyruklu bir uyuşturucu kuryesi Antalya Havalimanı’nda yakalandı

30 Eylül 2017 22:37

Antalya Havalimanı’nda Venezuela uyruklu bir uyuşturucu kuryesi yakalandı. Hastaneye götürülerek röntgen çekilen kuryenin sindirim sisteminde 78 kapsül kokain tespit edilerek çıkarıldı.

Antalya Havalimanı’nda Venezuela uyruklu uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminden 78 kapsül kokain çıkarıldı. Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen röntgen filmiyle ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Daha önceden uyuşturucunun ya valiz yada şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu M.S.B.R.’yi (29) uçaktan indiği esnada gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis adlıkları kararla, şüpheliyi hastaneye götürdü.

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain olduğu değerlendirilen her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 71 kapsülün çıkarıldığı belirtildi.

Venezuela uyruklu şüpheli hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

 

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