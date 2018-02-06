Antalya'da 57 bin yabancı yaşıyor

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Antalya\'da 2017 yılı sonu itibarıyla 57 bin 423 yabancı uyruklu yaşıyor.

2017 yılı ADNKS\'ye göre Türkiye\'de 450 bin 443\'ü erkek, 468 bin 618\'i kadın olmak üzere toplam 919 bin 61 yabancı uyruklu yaşıyor. Türkiye\'de yaşayan yabancılar sırasıyla yüzde 35,7 oranla ilk sırada İstanbul, ikinci sırada yüzde 9,2 ile Ankara, üçüncü sırada yüzde 6,2 ile Antalya\'da oturuyor. Uyruklarına göre ilk sırada 201 bin 82 kişiyle Iraklılar, ikinci sırada 79 bin 640 kişiyle Afganistanlılar, üçüncü sırada 77 bin 224 kişiyle Almanlar yer alıyor.

ANTALYA\'NIN NÜFUSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, 2017 yılı sonu itibariyle Antalya\'da 21 bin 432\'si erkek ve 35 bin 991\'i kadın olmak üzere 57 bin 423 yabancının oturduğunu belirtti. Antalya nüfusunun 2017 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıl oranla 35 bin 841 kişi artışla 2 milyon 364 bin 396\'ya yükseldiğini vurgulayan Öncel, kentte en fazla Rus vatandaşının ikamet ettiğini kaydetti.

RUSLAR İLK SIRADA

Rusların 8 bin 59 kişiyle ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Abdi Öncel, bu ülkeyi 7 bin 545 kişiyle Almanya, 5 bin 840 kişiyle Kırgızistan, 5 bin 114 kişiyle Ukrayna, 4 bin 242 kişiyle Kazakistan, 3 bin 217 kişiyle İran, 3 bin 52 kişiyle Azerbaycan, 3 bin 46 kişiyle Irak, 1520 kişiyle Gürcistan ve 1337 kişiyle Özbekistan uyrukluların takip ettiğini söyledi.

İstanbul\'un 327 bin 871 kişiyle en fazla yabancı nüfus barındıran kent olduğunu kaydeden Abdi Öncel, ikinci sırada 84 bin 472 kişiyle Ankara\'nın geldiğini, Antalya\'nın ise üçüncü sırada yer aldığını vurguladı.

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