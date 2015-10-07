Antalya'da 5.2'lik deprem halkı sokağa döktü

Antalya'nın Demre ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.27'de Demre ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 34.92 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Halk sokağa döküldü

Merkez üssü Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi olan depremde vatandaşlar panik içerisinde sokağa döküldü. Geç saatlere kadar evlerine çıkmayan vatandaşları emniyet ekipleri sakinleştirdi. Evlerinin anahtarını almadan çıkan bazı vatandaşlar dışarıda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri vatandaşlara evlerine tekrar girebilmeleri için yardımcı oldu.

"3 saniye daha devam etse binalar yıkılırdı"

Oldukça tedirgin olduğu gözlenen vatandaşların uzaktaki aileleri ile telefon iletişiminde olduğu gözlendi. Depremin şiddetiyle çok korktuklarını belirten Kemal Yıldırım, "Bir metre sağa sola gidip geldi binalar. 3 saniye daha sürse binalar yıkılırdı dedi. Bayram Atalay isimli vatandaş ise, "Çok şiddetli bir deprem oldu. Gece yarısı olduğu için tüm Demre halkı panik yaşadı. Bizler çocuklarımızı aldık panik ve korku içerisinde. Uyuyan komşularımız da vardı onları uyandırdık" diye konuştu.

Kaymakam: Bize ulaşan herhangi bir can kaybı yok

Demre Kaymakamı Murat Uz, merkez üssü Demre olan 5,2 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.



Kaymakam Uz, depremin ardından jandarma ve emniyet görevlilerinin karada, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizden ulaşılan bölgelerde incelemelere başladığını söyledi.



Kendisinin de muhtarlara ulaşarak durum hakkında bizzat bilgi aldığını belirten Uz, "Şu anda bize ulaşan herhangi bir can kaybı yok. Gece olduğu için evlerde hasar var mı henüz bilmiyoruz. Sabah günün ilk saatleriyle hasar tespit çalışmalarımız başlayacak. Valilik koordinatörlüğünde, AFAD ekiplerimizle durumu inceleyeceğiz" dedi.



Depremin meydana geldiği Üçağız Mahalle Muhtarı Salih Çan da depremin hissedilmesinin ardından vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyledi. Çan, şu ana kadar mahallede herhangi bir hasar bilgisinin kendisine ulaşmadığını kaydetti.