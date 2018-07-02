Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da, 5 yıldızlı bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı bir otelin beşinci katında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı. Yangın, Büyükşehir Belediyesi i̇tfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 18 otel çalışanı ve 2 misafir olay yerine gelen ambulanslar ile en yakın hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.