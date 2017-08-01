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Yaşam

Antalya'da 5 yıldızlı otelde kavga; İranlı turistlerin kaldığı oda ateşe verildi

Polis çelişkili ifadeler veren iki kişiyi gözaltına aldı

01 Ağustos 2017 22:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin 8. katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında 5 yıldızlı bir otelin 8'inci katındaki odanın yandığına ilişkin itfaiyeye ihbar yapıldı.

Otele gelen ekipler yangına müdahale ederken, odada kalan İranlı Jafar P. koridorda bulunan acil yangın çıkış noktasında yerde yaralı ve tamamen çıplak halde yatarken bulundu. Odadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili jandarmaya haber verildi.

Otele jandarmayla birlikte gelen sağlık ekipleri yaralı Jafar P.'ye müdahale ederek ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Jafar P.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayı soruşturan jandarma, Jafar P.'nin kız arkadaşı İranlı Nagar A.'nın ifadesine başvurdu. Nagar A., ifadesinde aynı otelde Türk tatilci Mehmet T. ile sevgilisi Jafar P. arasında bilmediği nedenle kavga çıktığını, Mehmet T.'nin kavga sırasında Jafar P.'nin kafasına içki şişesiyle vurarak yaraladığını, kaldıkları odayı da ateşe verdiğini iddia etti. Vücudunda yanık ve boğuşma izleri olan Nagar A.'nın çelişkili ifadeleri dikkati çekti. Jandarma Nafar A. ile Mehmet T.'yi gözaltına aldı.

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