T24 LogoT24 Logo
Çevre

Antalya'da 40 hektarlık alan yandı

Kızılçam ve makilik alanların yoğun olduğu bölgede yangının ilerlemesi durduruldu. Ancak 100 hektarlık alana yayılan alevler henüz kontrol altına alınamadı

05 Eylül 2013 15:49

 

Antalya dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Serik ilçesinde başlayan yangının ilerleyişi yaklaşık 20 saatte durduruldu. Ancak alevler hala tam olarak kontrol altına alınamadı.

Serik ilçesindeki yangın, Gebiz beldesi Yumaklar köyü yakınında dün öğle saatlerinde çıktı. Fırtına nedeniyle yayılan alevler Gökçepınar köyü yakınlarına da sıçradı. Bölge halkı büyük panik yaşadı.

Boş bir ev de yanarken, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Kızılçam ve makilik alanların yoğun olduğu bölgede yangının ilerlemesi durduruldu. Ancak 100 hektarlık alana yayılan alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Alanya ilçesindeki yangınsa sabah saat 03.00 sıralarında Demirtaş beldesi Aliefendi köyü yakınlarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca, jandarma 200 evi tedbir amaçlı boşalttı.

Gece sadece karadan müdahale edilen yangında 6 ev hasar gördü. Sabah saatlerinde alevlere havadan müdahale de başladı.

Kontrol altına alınan yangında çoğu meyve bahçesinden oluşan 40 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

 

ETİKETLER

antalyayangınormanbahçezarar gördü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24