Antalya'da 40 hektarlık alan yandı

Antalya dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Serik ilçesinde başlayan yangının ilerleyişi yaklaşık 20 saatte durduruldu. Ancak alevler hala tam olarak kontrol altına alınamadı.

Serik ilçesindeki yangın, Gebiz beldesi Yumaklar köyü yakınında dün öğle saatlerinde çıktı. Fırtına nedeniyle yayılan alevler Gökçepınar köyü yakınlarına da sıçradı. Bölge halkı büyük panik yaşadı.

Boş bir ev de yanarken, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Kızılçam ve makilik alanların yoğun olduğu bölgede yangının ilerlemesi durduruldu. Ancak 100 hektarlık alana yayılan alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Alanya ilçesindeki yangınsa sabah saat 03.00 sıralarında Demirtaş beldesi Aliefendi köyü yakınlarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca, jandarma 200 evi tedbir amaçlı boşalttı.

Gece sadece karadan müdahale edilen yangında 6 ev hasar gördü. Sabah saatlerinde alevlere havadan müdahale de başladı.

Kontrol altına alınan yangında çoğu meyve bahçesinden oluşan 40 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.