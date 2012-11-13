Antalya'da 4 kişi karda mahsur kaldı

Antalya’nın Akseki İlçesi’ne bağlı Göktepe Yaylası Beyçukuru Mevkii’nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 kişi mahsur kaldı.

Manavgat’ İlçesi’nde oturan Ramazan Doğru, Ömer Doğru, Mustafa Denizci ve Hüseyin Sevcan, geçen cumartesi günü Akseki’nin Göktepe Yaylası’ndaki dağ evine bakım yapmak için gitti. Bugün tekrar Manavgat’taki evlerine dönmek isteyen 4 arkadaş, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçları karda kalan 4 kişi, tekrar yayla evine dönerek cep telefonuyla ulaştıkları yakınlarından yardım istedi.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine, Akseki’nin Cevizli Beldesi’nde bulunan Cevizli Arama Kurtarma Derneği (CAKUT), Akseki Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler ve İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle Göktepe Yaylası’na ulaşamadı. Havanın kararması üzerine kurtarma çalışmalarına ara verildi. Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığını belirten ekipler, kurtarma çalışmalarının yarın sabah devam edeceğini kaydetti.