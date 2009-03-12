Antalya'da "Akıllı Durak"lar hizmete girdi

Antalya'da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen ekranlar veya cep telefonları sayesinde bekledikleri minibüslerin kaç dakika sonra geleceğini öğrenebilecek.



Antkart Kart Teknoloji Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Talip Küner, “Antalya Yolcu Bilgilendirme Sistemi - Akıllı Durak Hizmetlerini” basın toplantısıyla tanıttı.



Sistemin Türkiye'de ve dünyada ilk olduğunu belirten Küner, artık minibüslerin kaç dakika sonra geleceğinin ve duraktan ne kadar uzaklıkta olduğunun öğrenilebileceğini söyledi. Küner, yolcuların duraklardaki LCD ekranların yanı sıra cep telefonlarından SMS ve internet yoluyla akıllı durak hizmetlerine ulaşabileceğini kaydetti.



Bilgi ekranlarının şimdilik 30 durağa yerleştirildiğini dile getiren Küner, “Akıllı durak hizmeti” olarak isimlendirilen yolcu bilgilendirme sistemiyle yolcuların, SMS yoluyla duraktan uzaktayken de aynı minibüslerin durağa ne zaman geleceği ve durağa uzaklığını öğrenebileceklerini ifade etti.



Turkcell ve Avea ile anlaştıklarını vurgulayan Küner, Vodafone'un da teknik çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, yolcuların, bekledikleri minibüsün ne zaman geleceğini öğrenmek için, “ne zaman” yazarak, “bulunulan durak” ve “gitmek istenen hat” numaralarını aralarında boşluk bırakarak 9707'ye kısa mesajla atmalarının yeterli olacağını söyledi.



Bilgilerin 25 saniyede cep telefonlarına mesajla bildirileceğini dile getiren Küner, bedeli 1 standart SMS/2 kontör olan mesajların hatalı girişlerinde ücret ödenmeyeceğini, cevap mesajlarının bedelinin de Antkart tarafından karşılanacağını kaydetti.



Küner, kendilerine en yakın dolum noktasını öğrenmek isteyen yolcuların da dolum ve durak numarasını aralarında boşluk bırakarak 9707'ye göndermelerinin yeterli olduğunu kaydetti.



Duraklara otomatik dolum noktaları



Türkiye'de ilk kez duraklara otomatik dolum noktaları kurduklarını dile getiren Küner, bankalara talimat veren yolcuların “Antkart”larını bu cihazlara göndererek otomatik yükleme yapabileceklerini anlattı.



Talip Küner, özellikle raylı sistem güzergahındaki duraklara yerleştirilecek “Antmatik”lerde de son aşamaya gelindiğini, bunlardan, para ve kartla dolum yapılabileceği gibi kart satışı da gerçekleşeceğini söyledi.



Bugünün yazılım teknolojisi açısından Antalya için milat olduğunu savunan Küner, “Antalya ulaşım teknolojilerinde, teknoloji üreten bir kent olacak. Antkart'ın bir yılda böyle bir şeyi başarması bana gurur veriyor” diye konuştu.

