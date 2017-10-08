T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da 3 metruk bina yandı

  ANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2'şer katlı 3 metruk bina yandı

08 Ekim 2017 22:39

 

ANTALYA\'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2\'şer katlı 3 metruk bina yandı.
Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 49\'uncu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk binada, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler bir yandan müdahale ederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, alevler bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı. Yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında zarar gören 3 metruk binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Yangından görüntüler
- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
- Kovayla su döküp aracını korumaya çalışan vatandaş
- Çevrede yangını izleyenlerden görüntü
- Polisin itfaiyeye yardım etmesi

HABER- KAMERA Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuratpaşaKışla MahallesiSokakAlevleriAcilMerkeziOlayYangınıYarımYangındaYangınınGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ YangındanKovaylaPolisinKAMERA AlparslanDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24