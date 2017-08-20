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Antalya'da 3 ev yandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde dün gece çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi

20 Ağustos 2017 14:46

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde dün gece çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Finike\'de Yuvalı Mahallesi\'nde Nevzat Örnekdil\'e ait tek katlı müstakil evde dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın önce İbrahim Ertaş sonra Emre Örnekdil\'in evlerine sıçradı. Yangınlara Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı Finike ve Kumluca birimleri ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında Nevzat Örnekdil, İbrahim Ertaş ve Emre Örnekdil\'e ait 3 ev kullanılmaz hale geldi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Nevzat Örnekdil akşam saatlerinde akrabası Emre Örnekdil ile kavga ettiğini belirterek, yangının bu olaydan kısa süre sonra çıktığını iddia etti. Örnekdil, Emre Örnekdil\'in yangından sonra evine gelmediğini söyledi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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