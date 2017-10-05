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Antalya'da 2 polisin, sokak ortasında bir kadını copla dövüp tekme attığı olaya ilişkin yayın yasağı

Polislerden 1'i tutuklanmıştı

05 Ekim 2017 22:54

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 polis memurunun Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova'yı sokakta tekmeleyip copla dövdüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi:

"5 Ekim 2017 tarih ve, 2017/2910 değişik iş numaralı kararıyla 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."

Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı yayın yasağı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da gönderildi.

Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova’nın polisler tarafından sokak ortasında darp edildiği görüntüler internette yayınlanmıştı. Açığa alınan 2 polis memuru bugün savcıya ifade vermiş, mahkemeye çıkarılan polislerden biri tutuklanmıştı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

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