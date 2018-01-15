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Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Türk ve Suudi Arabistanlı ailelerin bulunduğu 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 13:41

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, Türk ve Suudi Arabistanlı ailelerin bulunduğu 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, D 400 yolu Serik Yukarı Kocayatak Kavşağı\'nda meydana geldi. Antalya\'dan Serik yönüne giden Sedat Özel\'in (57) kullandığı 07 NEM 81 plakalı otomobil ile Suudi Arabistan vatandaşı Aljdhanı Taher Mudıos (40) yönetimindeki 34 ZG 3621 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada Sedat Özel, eşi Güler Özel ve çocukları Miraç Özel ile Aljdhanı Taher Mudıos\'un kimliği belirlenemeyen 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Antalya ve Serik\'teki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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